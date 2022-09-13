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«Тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео)
Рашисти бігли з Харківщини залишаючи свою техніку
скрін з відео

Окупанти добивали своїх поранених побратимів

Російські загарбники, тікаючи з Ізюма на Харківщині, кидали техніку та добивали своїх поранених. Про це розповіли десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які звільняли місто.

«Вони тікали, як миші. Бігли і кидали все – техніку, своїх людей. Був навіть один рашист якого поранили. Вони його застрелили», – розповідають військові.

Сьогодні десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

Нагадаємо, 11 вересня, українські воїни підняли державний прапор в центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня цього року. Із майже 46 тис. мешканців до повномасштабної війни у місті, захопленому росіянами, залишалися близько 12 тис. людей, переважно літнього віку, та ті, хто з різних причин не зміг або не схотів виїжджати. Зруйновано близько 80% житлового фонду, повідомляла місцева влада.

Також мер Ізюма повідомив, куди з міста втекли ключові зрадники. Сам він каже, що повернеться до міста одразу ж, як військові дадуть зелене світло на в'їзд.

Додамо, раніше Марченко заявляв, що після звільнення від російських окупантів Ізюма у місті відсутнє електропостачання, вода та зв’язок.

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Теги: Харківщина Україна десант Ізюм росія окупанти ЗСУ війна

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