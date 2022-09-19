Обстріл Кривого Рогу: Вілкул підтвердив приліт 

Рашисти завдали удару зі «Смерчів»

Надвечір 19 вересня окупанти обстріляли місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Як повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Прихід із реактивних систем залпового вогню (схоже, «Смерч») у Криворізькому районі. Без втрат», – повідомив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у Кривому Розі надвечір 19 вересня було чутно звук вибуху.

Як відомо, 14 вересня російська армія випустила в Кривий Ріг вісім ракет. Пізніше з'ясувалося, що це були ракети «Кинджал» та «Іскандер». Після цього в кількох районах міста зникло водопостачання, адже росіяни навмисне вгатили по гідротехнічній споруді.

Нагадаємо, 15 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу. Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд.

16 вересня у Кривому Розі у річці Інгулець почервоніла вода. Фахівці засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем.