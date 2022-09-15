У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликають евакуюватися. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Ви будете доставлені в школи і дитсадки. І поки йде ліквідація аварії, можна там побути. Візьміть з собою документи і цінні речі», – йдеться в повідомленні Вілкула.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення і закликав їх жителів покинути свої домівки.

Інгулецький район: вул. Штерна, Гжацька, Склевата, Південноківська, Григорівська, Земнукова. Місце збору для евакуації - перехрестя Бериславської та Матренівської вулиць.

Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Йорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольська, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмракова, Плеханова, Мамина-Сибіряка, Ентузіастів. Точки збору: площа Визволення (біля Сільпо); Святомиколаївська (Леніна), 27 (біля міськвиконкому); Староярмаркова, 35 (зупинка «Гараж»).

«Ще раз хочу сказати, ситуація контрольована, ми розуміємо що робити. Ми сильні, ми впораємося, але краще себе все ж таки вберегти», – додав Вілкул.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.