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У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися

Альона Боженко
glavcom.ua
У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися
Жителів Кривого рогу влада закликає евакуюватися через підтоплення
фото із відкритих джерел

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликають евакуюватися. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Ви будете доставлені в школи і дитсадки. І поки йде ліквідація аварії, можна там побути. Візьміть з собою документи і цінні речі», – йдеться в повідомленні Вілкула.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення і закликав їх жителів покинути свої домівки. 

Інгулецький район: вул. Штерна, Гжацька, Склевата, Південноківська, Григорівська, Земнукова. Місце збору для евакуації - перехрестя Бериславської та Матренівської вулиць.

Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Йорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольська, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмракова, Плеханова, Мамина-Сибіряка, Ентузіастів. Точки збору: площа Визволення (біля Сільпо); Святомиколаївська (Леніна), 27 (біля міськвиконкому); Староярмаркова, 35 (зупинка «Гараж»).

«Ще раз хочу сказати, ситуація контрольована, ми розуміємо що робити. Ми сильні, ми впораємося, але краще себе все ж таки вберегти», – додав Вілкул.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

 

Теги: Олександр Вілкул Кривий Ріг евакуація

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