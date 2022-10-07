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Вілкул показав фото з Кімом і дав важливу обіцянку українцям 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вілкул показав фото з Кімом і дав важливу обіцянку українцям 
ЗСУ готуються повернути український прапор на загарбані території 
фото: Олександр Вілкул / Facebook

На півдні триває звільнення українських міст і сіл 

Очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул провели зустріч. Про це повідомив Вілкул на своїй сторінці у Facebook.

«Вступили у взаємодію. Наступного разу – у Херсоні», – пообіцяли посадовці. 

Вілкул показав фото з Кімом і дав важливу обіцянку українцям  фото 1

Нагадаємо, на півдні України триває контрнаступ ЗСУ. За минулу добу на півдні України авіацією ЗСУ нанесено сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів окупантів у Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському. 

Також стало відомо, що підрозділи Збройних сил України затиснули російських окупантів між своїми позиціями і правим берегом Дніпра на південному напрямку. 

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Теги: Віталій Кім Олександр Вілкул прапор звільнення Facebook

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