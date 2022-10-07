Вілкул показав фото з Кімом і дав важливу обіцянку українцям 

На півдні триває звільнення українських міст і сіл

Очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул провели зустріч. Про це повідомив Вілкул на своїй сторінці у Facebook.

«Вступили у взаємодію. Наступного разу – у Херсоні», – пообіцяли посадовці.

Нагадаємо, на півдні України триває контрнаступ ЗСУ. За минулу добу на півдні України авіацією ЗСУ нанесено сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів окупантів у Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.

Також стало відомо, що підрозділи Збройних сил України затиснули російських окупантів між своїми позиціями і правим берегом Дніпра на південному напрямку.