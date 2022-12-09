Містичний знак із Маріуполя. Мережа пригадує, що трапилося у місті рік тому (відео)

Під час новорічно-різдвяних свят впала головна ялинка міста

Торік 19 грудня, на День святого Миколая, у Маріуполі біля драмтеатру впала новорічна ялинка. Про цей випадок у переддень новорічних свят згадали користувачі соцмереж. Дехто ще тоді прийняв це як недобрий та страшний знак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А через три місяці, 16 березня, російська армія цілеспрямовано зруйнувала драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей, тіла яких залишилися під завалами. Росіяни скинули з неба дві півтонні бомби. І вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтиру. На початку війни його використовували як гуманітарний штаб для розподілу медикаментів, їжі, води, а також як точку збору для людей, що сподівались на евакуацію через зелені коридори. Також там ховалися мирні маріупольці.

Також соцмережі у грудні пригадують Маріуполь до війни – людний, радісний, безтурботний, святковий та затишний. Місто у ці дні із трепетом згадують місцеві, публікуючи щемливі знімки. Тоді, під час новорічно-різдвяних свят, місто було осяєне вогниками та окрасами, а місцевою ялинкою милувалася вся Україна.

Через два місяці Росія повністю знищила місто, а на вулицях, окрім згарища, назавжди залишилися життя та емоції мешканців.

6 фото На весь екран











До слова, лише 10% будівель Маріуполя не мають влучань артилерії та снарядів – радник мера Маріуполя розповів, чи доцільно відновлювати знищене місто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість могил.

До того мешканці понад 50 тисяч квартир вже залишилися без даху над головою перед зимою, натомість рашисти видаляють знищені в Маріуполі будинки на картах.

Нагадаємо, окупанти у Маріуполі зносять будинки в історичній частині міста (відео).