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    Єпископу, який напав на сусідку, на рік заборонили звершувати богослужіння

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    Через рік Священний Синод зможе переглянути рішення щодо Андіана (Кулика) - Єпископу, який напав на сусідку, на рік заборонили звершувати богослужіння

    Через рік Священний Синод зможе переглянути рішення щодо Андіана (Кулика)

    Фото з відкритих джерел

    Титулярного єпископа Шепетівського Адріана покарали за бійку

    Сьогодні, 22 листопада, відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної Церкви України. На засіданні члени ухвалили рішення щодо титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика). Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

    «Через порушення, за яке передбачене суворе канонічне покарання (27 Апостольське правило, 9 правило Константинопольського Двократного собору) було ухвалене рішення звільнити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) на спокій із забороною звершення публічних богослужінь. Після завершення одного року з часу прийняття зазначеної Постанови Священний Синод матиме судження про його подальше служіння», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, йдеться про бійку з сусідкою в Києві. 30 жовтня з’явився сюжет про те, що єпископ Адріан нібито побив жінку, яка живе по сусідству. Причиною бійки, за словами жінки, став її собака, який заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

    Після суспільного резонансу Епіфаній виніс розпорядження про відсторонення Адріана від виконання його архієрейських обов’язків.

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    Теги: Епіфаній Адріан
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    Єпископу, який напав на сусідку, на рік заборонили звершувати богослужіння