Предстоятель помісної Української православної церкви святкує 12 річницю архієрейського служіння

15 листопада 2009 року Епіфаній був рукопокладений у сан єпископа

Предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній 15 листопада святкує чергову річницю архієрейської хіротонії (служіння). Цього року вона вже дванадцята.

Предстоятель Православної церкви України (світське ім’я Сергій Думенко), народився 3 лютого 1979 року в селі Волково Іванівського району Одеської області. Після навчання у Київській духовній семінарі та на філософському факультеті в Афінському національному університеті, у грудні 2007 року був пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній (на честь святителя Епіфанія Кіпрського) у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі міста Києва.

6 січня 2008 року рукопокладений у сан ієродиякона у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва. Хіротонію здійснив Святіший Патріарх Київський і всієї України Філарет.

20 січня 2008 року рукопокладений у сан ієромонаха у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва. Хіротонію здійснив Святіший Патріарх Київський і всієї України Філарет.

16 березня 2008 року піднесений до сану архімандрита.

21 жовтня 2009 року обраний на єпископа Вишгородського, вікарія Київської єпархії.

15 листопада 2009 року рукопокладений у сан єпископа у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва. Хіротонію здійснили Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, митрополит Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Димитрій (Рудюк), архієпископ Білоцерківський Олександр (Решетняк), архієпископ Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич), єпископ Харківський і Богодухівський Лаврентій (Мигович), єпископ Вінницький і Брацлавський Онуфрій (Хаврук), єпископ Чернігівський і Ніжинський Іларіон (Процик), єпископ Васильківський Євстратій (Зоря).

23 січня 2012 року піднесений до сану архієпископа.

28 червня 2013 року піднесений до сану митрополита.

Сьогодні з річницею архієрейського служіння одним із перших Епіфанія привітав п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Протягом майже трьох років, з часу отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України, Ви об'єднуєте вірних навколо нашої Церкви. Своїм вірним та відданим служінням щодня надихаєте християн на шлях праведний. Ведете дорогою добра, милосердя та християнських цінностей. Сьогодні наша родина, як і вся православна громада, підносить слова вдячності Вам та щирі побажання. Нехай Всемилостивий Господь обдарує Вас міцним здоров'ям, милістю і щедротами за усі Ваші добрі діяння!», – написав він.

До слова, на початку листопада Епіфаній відсторонив єпископа Помісної церкви через напад на сусідку.

Також нещодавно Епіфаній покарав Філарета (документ).

Тим часом на Афоні визнали: в Україні єдиним предстоятелем Церкви є митрополит Епіфаній.