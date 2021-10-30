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    Епіфаній покарав Філарета (документ)

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    Епіфаній нагадав про рішення Священного Синоду - Епіфаній покарав Філарета (документ)

    Епіфаній нагадав про рішення Священного Синоду

    Фото з відкритих джерел

    Предстоятель помісної церкви образився на Патріарха, який продовжує бурхливу діяльність

    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній видав указ щодо канонічної діяльності Почесного Патріарха Філарета. Про це повідомляється на сайті Православної церкви України.

    Епіфаній нагадав, що рішенням Священного Синоду, затвердженим Архієрейським Собором Православної Церкви України 14 грудня 2019 р. визначено, що у повній відповідності з канонічними правилами єдиним керуючим Київською єпархією є Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України, а «Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією».

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    «Це означає, що Вам, як архієрею на спокої, заборонено вчиняти дії, які є виключною прерогативою правлячого єпископа, зокрема надавати благословення на постриг в чернецтво, здійснювати рукоположення в будь-який священний сан, надавати церковні нагороди, видавати документи про призначення і звільнення кліриків та інших церковних посадових осіб, скликати та очолювати церковні зібрання для вирішення будь-яких питань», – наголосив предстоятель ПЦУ.

    Епіфаній зазначив, що на цій підставі та маючи відповідне підтвердження у згаданій вище постанові Священного Синоду ще раз змушений застерегти Патріарха Філарета від антиканонічних дій і нагадати, що вони не визнаються дійсним зараз та не можуть бути визнаним у майбутньому.

    Теги: Філарет документи Епіфаній звільнення указ
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    Епіфаній покарав Філарета (документ)