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    Події в Україні

    Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу (фото)

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    Представники Московскої церкви шукали вихід із &laquo;тяжкої кризи, яка поставила Світове Православ'я на межу розколу&raquo; - Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу (фото)
    Представники Московскої церкви шукали вихід із «тяжкої кризи, яка поставила Світове Православ'я на межу розколу»
    фото: пресслужба УПЦ

    У богословському форумі взяли участь представники семи Помісних Православних Церков

    Автокефалія української помісної православної церкви не дає спокою противникам Томосу, тож Московська церква у різний спосіб намагається повернути її у своє лоно та заявляє про «кризу світового православ’я». З цієї нагоди в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулася міжнародна конференція «Соборність Церкви: богословські, канонічні та історичні виміри». У форумі взяли участь представники семи Помісних Православних Церков.

    У всіх меседжах конференції звучала думка про кризи у світовому православ’ї, яку спричинив «антиканонічними діями» Константинопольський патріарх Варфоломій, який нещодавно відвідував Україну.

    «Константинопольський патріархат голосніше і голосніше говорить про свої «особисті права» й одноголосно намагається вирішити найважливіші питання церковного життя. Саме презентація Константинопольської Церкви про її особливий статус є першопричиною серйозної кризи, в якій сьогодні опинилося все світове православ'я», – заявив митрополит РПЦ в Україні Онуфрій.

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    Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу (фото)
    Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу (фото)
    Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу (фото)

    Про «кризу у церковному житті», після отримання Україною Томосу, говорив і ректор київських духовних шкіл владика Сильвестр (Стойчев). Він зазначив, що дії «Патріарха Варфоломія щодо України призвели до кризи соборності у світовому православ'ї».

    До слова, на Афоні визнали: в Україні єдиним предстоятелем Церкви є митрополит Епіфаній

    Нагадаємо, Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос.

    Раніше Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив». Також представники Московського Патріархату закликають заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).

    З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

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    Теги: церква РПЦ незалежність православна церква томос автокефалія Епіфаній Митрополит Онуфрій
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    Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу (фото)