Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу (фото)

У богословському форумі взяли участь представники семи Помісних Православних Церков

Автокефалія української помісної православної церкви не дає спокою противникам Томосу, тож Московська церква у різний спосіб намагається повернути її у своє лоно та заявляє про «кризу світового православ’я». З цієї нагоди в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулася міжнародна конференція «Соборність Церкви: богословські, канонічні та історичні виміри». У форумі взяли участь представники семи Помісних Православних Церков.

У всіх меседжах конференції звучала думка про кризи у світовому православ’ї, яку спричинив «антиканонічними діями» Константинопольський патріарх Варфоломій, який нещодавно відвідував Україну.

«Константинопольський патріархат голосніше і голосніше говорить про свої «особисті права» й одноголосно намагається вирішити найважливіші питання церковного життя. Саме презентація Константинопольської Церкви про її особливий статус є першопричиною серйозної кризи, в якій сьогодні опинилося все світове православ'я», – заявив митрополит РПЦ в Україні Онуфрій.

Про «кризу у церковному житті», після отримання Україною Томосу, говорив і ректор київських духовних шкіл владика Сильвестр (Стойчев). Він зазначив, що дії «Патріарха Варфоломія щодо України призвели до кризи соборності у світовому православ'ї».

До слова, на Афоні визнали: в Україні єдиним предстоятелем Церкви є митрополит Епіфаній

Нагадаємо, Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос.

Раніше Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив». Також представники Московського Патріархату закликають заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.