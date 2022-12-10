Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові (фото, відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові (фото, відео)
Провести в останню путь та попрощатися з Юрієм Шухевичем прийшли сотні львів’ян
Фото з відкритих джерел

Останні хвилини життя син командувача УПА провів у Німеччині, де перебував на лікуванні

Героя України, сина командувача УПА Романа Шухевича, екснардепа, політв’язня Юрія Шухевича поховали 10 грудня на Личаківському цвинтарі у Львові. Трансляція похорону розміщена у Facebook Шухевича.

Церемонія поховання відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Провести в останню путь та попрощатися з Юрієм Шухевичем прийшли сотні львів’ян: представники влади, громадськість, родина, ті, хто його знав й шанував.

Опісля чину поминальної панахиди з Державними Прапорами та стягами УПА похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище. Спочиватиме Юрій Шухевич на полі почесних поховань №67.

5 фото
На весь екран
У Львові 10 грудня поховали Юрія Шухевича
Фото Максима Козицького

Співчуття з приводу втрати висловив президент України Володимир Зеленський. Текст звернення до рідних та побратимів Юрія Шухевича зачитав Іван Собко.

«Юрій Шухевич став гідним наступником справи боротьби за свободу і незалежність українського народу, за яку героїчно віддав своє життя його батько – легендарний головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Як політв’язень пан Юрій провів загалом у концтаборах та в’язницях СРСР 28 років свого життя. За діяльність у складі Української Гельсінської спілки у восьмидесятих роках відбував заслання у Тюменській області. Отримавши у 10090 році дозвіл на повернення в Україну, Юрій Шухевич одразу ж включився у громадсько-політичне життя й до останнього подиху віддавав усі свої сили боротьбі за утвердження України як вільної, процвітаючої європейської держави. Його життя є прикладом відданості та самопожертви українській справі. Висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким та соратникам Юрія Шухевича. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій помер у вівторок, 22 листопада, у віці 89 років. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

 

Теги: Юрій Шухевич похорон Личаківське кладовище Львів Герой України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти у Мелітополі знайшли «сліди» «Правого сектору»
Окупанти у Мелітополі знайшли «сліди» «Правого сектору»
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб
Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів
Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів
Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові (фото, відео)
Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові (фото, відео)
Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога
Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога
Українські військові поцілили у ворожий «Бук» із відстані 60 км
Українські військові поцілили у ворожий «Бук» із відстані 60 км

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
У Лаврі пролилась кров Христова
9300
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
7082
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
6897
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
6091
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
5595
Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під обстріл (фото, відео)

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту