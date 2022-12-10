Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові (фото, відео)

Провести в останню путь та попрощатися з Юрієм Шухевичем прийшли сотні львів’ян

Останні хвилини життя син командувача УПА провів у Німеччині, де перебував на лікуванні

Героя України, сина командувача УПА Романа Шухевича, екснардепа, політв’язня Юрія Шухевича поховали 10 грудня на Личаківському цвинтарі у Львові. Трансляція похорону розміщена у Facebook Шухевича.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Церемонія поховання відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Провести в останню путь та попрощатися з Юрієм Шухевичем прийшли сотні львів’ян: представники влади, громадськість, родина, ті, хто його знав й шанував.

Опісля чину поминальної панахиди з Державними Прапорами та стягами УПА похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище. Спочиватиме Юрій Шухевич на полі почесних поховань №67.

5 фото На весь екран







У Львові 10 грудня поховали Юрія Шухевича Фото Максима Козицького

Співчуття з приводу втрати висловив президент України Володимир Зеленський. Текст звернення до рідних та побратимів Юрія Шухевича зачитав Іван Собко.

«Юрій Шухевич став гідним наступником справи боротьби за свободу і незалежність українського народу, за яку героїчно віддав своє життя його батько – легендарний головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Як політв’язень пан Юрій провів загалом у концтаборах та в’язницях СРСР 28 років свого життя. За діяльність у складі Української Гельсінської спілки у восьмидесятих роках відбував заслання у Тюменській області. Отримавши у 10090 році дозвіл на повернення в Україну, Юрій Шухевич одразу ж включився у громадсько-політичне життя й до останнього подиху віддавав усі свої сили боротьбі за утвердження України як вільної, процвітаючої європейської держави. Його життя є прикладом відданості та самопожертви українській справі. Висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким та соратникам Юрія Шухевича. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у тексті звернення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій помер у вівторок, 22 листопада, у віці 89 років. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.