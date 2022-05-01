Кабмін денонсував ще одну міждержавну угоду з Росією

Україна припинила співпрацю з окупантом в рибогосподарській галузі

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про денонсацію угоди між урядами України та Російської Федерації про співробітництво в галузі рибного господарства. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов’язань, які підлягають виконанню відповідно до угоди від 24 вересня 1992 р між Урядами України та Росії про співробітництво в галузі рибного господарства.

У таких умовах передбачені угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морськими живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів 19 квітня ухвалив рішення, яким денонсував угоду з урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

9 квітня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення дії міжнародних договорів у галузі освіти та науки з Республікою Білорусь.