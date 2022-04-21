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    Події в Україні

    Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів

    Російські окупанти зневірились у своїй місії &laquo;визволителів&raquo; - Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів
    Російські окупанти зневірились у своїй місії «визволителів»
    фото з відкритих джерел

    Російський загарбник зізнаються, що готові втікати з війни

    Російські окупанти зневірились у своїй місії «визволителів» і єдине, чого хочуть – повернутися цілими додому. Про це йдеться у переписці російського окупанта зі своїм знайомим, яку оприлюднила СБУ.

    «Успіхів немає, по суті. Тільки купу хлопців втратили і техніки. А загарбати місто якесь чи містечко нормально не виходить. Куди зашли – то місцеві сильно проти нас», – скаржиться окупант.

    Напевно, він очікував зовсім іншого прийому від українців. Тож на запитання товариша «як там?» сам себе тролить смайликами: «Воюємо, щось намагаємося зробити тут. Звільнити всіх».

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    Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів
    Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів
    Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів
    Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів

    За його словами, українські захисники знищили їхній підрозділ на 40%. Тож він всерйоз задумується над дезертирством і його зовсім не мотивують 3 млн рублів, які Кремль нібито роздає за поранення.

    «За що це все – не розумію. Скільки пацанів похоронили просто так! Я б такий, що також втік якось! Жодних грошей воно не вартує. Україну не вийде завоювати», – резюмує загарбник.

    Як раніше повідомлялося, новоприбулі до лав російських військ замість вогневої підготовки вчаться мародерити. Вони грабують прямо на тренувальних базах РФ. Про це свідчить одна з перехоплених розмов окупантів Службою безпеки України.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів