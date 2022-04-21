Рашисти мріють лише про одне. СБУ перехопила розмову окупантів

Російський загарбник зізнаються, що готові втікати з війни

Російські окупанти зневірились у своїй місії «визволителів» і єдине, чого хочуть – повернутися цілими додому. Про це йдеться у переписці російського окупанта зі своїм знайомим, яку оприлюднила СБУ.

«Успіхів немає, по суті. Тільки купу хлопців втратили і техніки. А загарбати місто якесь чи містечко нормально не виходить. Куди зашли – то місцеві сильно проти нас», – скаржиться окупант.

Напевно, він очікував зовсім іншого прийому від українців. Тож на запитання товариша «як там?» сам себе тролить смайликами: «Воюємо, щось намагаємося зробити тут. Звільнити всіх».

За його словами, українські захисники знищили їхній підрозділ на 40%. Тож він всерйоз задумується над дезертирством і його зовсім не мотивують 3 млн рублів, які Кремль нібито роздає за поранення.

«За що це все – не розумію. Скільки пацанів похоронили просто так! Я б такий, що також втік якось! Жодних грошей воно не вартує. Україну не вийде завоювати», – резюмує загарбник.

Як раніше повідомлялося, новоприбулі до лав російських військ замість вогневої підготовки вчаться мародерити. Вони грабують прямо на тренувальних базах РФ. Про це свідчить одна з перехоплених розмов окупантів Службою безпеки України.