Харківські угоди. СБУ кличе на допит двох Литвинів, Хорошковського і нардепів від ОПЗЖ (документи)

Нещодавно колишній спікер парламенту Володимир Литвин заявив, що Верховна Рада була змушена ратифікувати Харківські угоди, бо інакше українська економіка впала б від непідйомної ціни на російський газ.

Нещодавно колишній спікер парламенту Володимир Литвин заявив, що Верховна Рада була змушена ратифікувати Харківські угоди, бо інакше українська економіка впала б від непідйомної ціни на російський газ.

Колишні і теперішні високопосадовці проходять свідками у справі про державну зраду

Служба безпеки України оприлюднила низку повісток про виклик на допити колишніх і теперішніх високопосадовців у кримінальному провадженні за статею «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 ККУ), яке розслідується з середини березня 2021 року. Про це повідомляє «Главком».

Починаючи з понеділка, 16 серпня до старшого слідчого СБУ Віталія Дмитрука (за адресою: столичний провулок Аскольдів, 3А) для проведення слідчих дій повинні з’явитися: народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко і Віталій Борт, позафракційний обранець IX cкликання Дмитро Шпенов, перший заступник міністра інфраструктури України (2010-2014 роки) Костянтин Єфименко, народний депутат кількох скликань і голова Державної митної служби України (2010-2012 роки) Ігор Калєтнік, народний депутат VI скликання Юлія Ковальова, перший заступник Голови Верховної Ради VI скликання і тричі міністра юстиції Олександр Лавринович, Голова Верховної Ради (2008-2012 роки) Володимир Литвин, голова Державної прикордонної служби України (2003-2014 роки), рідний брат колишнього спікера ВР Микола Литвин, голова СБУ (2010-20132 роки) Валерій Хорошковський, народний депутат чотирьох скликань Василь Цушко, міністр фінансів (2010-2012 роки) Федір Ярошенко.

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Вказані особи викликані як свідки у кримінальному провадженні, яке стосується обставин підготовки та підписання 21 квітня 2010 року «Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року». За версією слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

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З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії.

Зазначимо, що 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України з’ясувати, як народні депутатів шостого скликання Верховної Ради голосували за Харківські угоди у 2010 році та у разі підтвердження ознак державної зради - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

«Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи по 111-й статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб», – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року у Харкові підписана «Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України», яка подовжила термін перебування ЧФ РФ у Севастополі до 2042 року, в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів. У пресі ці домовленості отримали назву «Харківської угоди».

27 квітня 2010 року нардепи від опозиції спробували зірвати ратифікацію Харківських угод, однак зустрілися з небаченим досі тиском з боку влади.

Вже на початку засідання в залі розпочалася бійка між депутатами. Представники Партії регіонів нападали на опозиціонерів, не гребуючи відкритим насильством.

В результаті бійок струс мозку отримав депутат Олесь Доній. У залі ВР з'явився дим через димову шашку.

Однак голова ВР Володимир Литвин під димовою завісою поставив на голосування питання про ратифікацію угоди.

За проголосувало 236 депутатів. Серед них були 160 депутатів від Партії регіонів, 27 депутатів від Компартії (весь склад фракції); 20 депутатів від блоку Литвина (весь склад); 13 позафракційних; 9 депутатів від блоку Тимошенко та 7 від фракції Ющенка «Наша Україна – Народна самооборона» .

Через два тижні після анексії Криму, державна дума РФ денонсувала три україно-російські угоди 1997 року, що стосувались параметрів поділу Чорноморського флоту, статусу його перебування в Україні, взаєморозрахунків з цього питання, і «Харківську угоду» 2010 року. 1 квітня 2014 року відповідний закон був схвалений Радою Федерації РФ і наступного дня підписаний президентом РФ Владіміром Путіним.