Україна відмовилася від спільної з Росією експлуатації ракетно-космічної техніки

Угода про співробітництво діяла з лютого 1995 року

Кабінет міністрів денонсував Угоду між урядом України і урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки, підписану 8 лютого 1995 року. Відповідне рішення уряд ухвалив 19 квітня, передає «Главком».

Також Кабмін доручив Міністерству закордонних справ надіслати уряду Російської Федерації відповідне повідомлення, посилаючись на статтю 12 вказаної Угоди.

Зауважимо, що ст. 12 Угоди про співробітництво гласить: «Угода укладається на необмежений термін. Кожна із сторін може денонсувати цю Угоду шляхом письмового повідомлення другої сторони. Угода втрачає чинність через шість місяців з дати отримання відповідною стороною повідомлення про денонсацію».