ЗСУ на півдні збили ворожий безпілотник та знищили склади боєприпасів окупантів

Остаточні втрати ворога – уточнюються

Сили ППО ЗСУ поблизу села Іванівка Миколаївської області ліквідували ворожий безпілотник «Мерлін-ВР». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Повідомляється, що окупанти в районі Іванівки намагалися проводити повітряну розвідку, але завдяки точній роботі зенітно-ракетного підрозділу розвідка припинена, а сам БПЛА знищений.

Разом з тим ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс «Фагот».

Остаточні втрати ворога – уточнюються.

Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали близько 190 вогневих завдань.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські військові готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Зауважимо, на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.