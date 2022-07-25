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    Події в Україні

    ЗСУ на півдні збили ворожий безпілотник та знищили склади боєприпасів окупантів

    ЗСУ збили російський безпілотник&nbsp;&laquo;Мерлін-ВР&raquo; - ЗСУ на півдні збили ворожий безпілотник та знищили склади боєприпасів окупантів
    ЗСУ збили російський безпілотник «Мерлін-ВР»
    фото із відкритих джерел

    Остаточні втрати ворога – уточнюються

    Сили ППО ЗСУ поблизу села Іванівка Миколаївської області ліквідували ворожий безпілотник «Мерлін-ВР». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Повідомляється, що окупанти в районі Іванівки намагалися проводити повітряну розвідку, але завдяки точній роботі зенітно-ракетного підрозділу розвідка припинена, а сам БПЛА знищений.

    Разом з тим ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс «Фагот».

    Остаточні втрати ворога – уточнюються.

    Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.

    Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали близько 190 вогневих завдань.

    Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські військові готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

    Зауважимо, на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на півдні збили ворожий безпілотник та знищили склади боєприпасів окупантів