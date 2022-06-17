В Україні міг зникнути ще один американець: Держдеп вивчає інформацію

Представник Держдепу наголосив, що всі полонені учасники бойових дій в Україні повинні вважатися військовополоненими

Державний департамент США заявив про третього американського громадянина, який вирушив в Україну для боротьби проти Росії та зник безвісти. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Держдепартаменту Неда Прайса.

«Були повідомлення про ще одного американця, місцезнаходження якого наразі невідоме», - поінформував представник американського відомства.

За його словами, є дані, що той перебував в Україні. Прайс зазначив, що Держдеп вивчає ці повідомлення, але поки що не може поділитися подробицями справи.

Таким чином, це може бути вже третій американець, який вважається зниклим безвісти в Україні. За словами Прайса, уряд США контактує з рідними зниклих громадян, а також з українською стороною й Міжнародним комітетом Червоного хреста. Інформації, яка могла б підтвердити, що ці особи потрапити в російський полон, немає.

Відповідаючи на запитання, чи звертався уряд США до Росії, Прайс зауважив, що таких контактів не було, оскільки немає достовірних підстав вважати, що американців могли захопити росіяни. Водночас, підкреслив він, США готові «без вагань» зробити це, якщо такі підстави з’являться.

Представник Держдепу наголосив, що всі полонені учасники бойових дій в Україні повинні вважатися військовополоненими та мати всі права відповідно до Женевської конвенції, незалежно від громадянства.