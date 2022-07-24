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    Події в Україні

    У боях за Сіверськ загинули чотири іноземці з Інтернаціонального легіону

    На сході Донеччини, у боях під Сіверськом, загинули бійці Інтернаціонального легіону ТрО - У боях за Сіверськ загинули чотири іноземці з Інтернаціонального легіону
    На сході Донеччини, у боях під Сіверськом, загинули бійці Інтернаціонального легіону ТрО
    фото: Getty Images

    Два громадянина США, канадець і швед загинули в районі села Григорівка

    На сході Донецької області, у боях за місто Сіверськ, загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ. Про це в інтерв’ю Politico заявив командир підрозділу, де воювали загиблі, Руслан Мірошниченко.

    За словами Мірошниченка, його підрозділ розташовувався біля села Григорівка, що у двох кілометрах від Сіверська. Четверо іноземних військовослужбовців отримали завдання зайняти вогневі позиції і розчистити яр, де росіяни намагалися облаштувати переправу через річку.

    Командир розповів, що завдання бійці виконали, але потім потрапили у засідку російських танків. Окупанти розстріляли чотирьох іноземних військовослужбовців Інтернаціонального легіону.

    Загиблими є американці Люк Луцишин, Браян Янг, канадець Еміль-Антуан Руа-Сіруа та швед Едвард Селандер Патріньяні.

    Державний департамент США підтвердив загибель двох американських військовослужбовців ЗСУ, але не назвав їхні імена.

    «Ми підтримуємо зв’язок із родинами та надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до сімей у цей важкий час нам більше нічого додати», – зазначив прессекретар Держдепу.

    Нагадаємо, у червні Державний департамент США заявив про зникнення одного американця, який приїхав до України воювати проти Росії.

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    Теги: Швеція росія окупанти США Канада війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    У боях за Сіверськ загинули чотири іноземці з Інтернаціонального легіону