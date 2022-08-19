Велика Британія надасть фінансову допомогу для українських біженців

Допомогу отримають діти, літні люди та інваліди, які покинули свої будинки через війну

Уряд Британії направить 43,2 млн доларів на допомогу Україні, Сирії та країнам Східної Африки. Відповідна інформація розміщена на сайті британського уряду.

Як зазначається, 18,3 млн доларів з цієї суми піде на підтримку близько 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні. Серед тих, кому планується надати допомогу - діти, літні люди та інваліди, які покинули свої будинки через конфлікт.

На підтримку Східної Африки, де, за даними Лондона, 48 млн осіб опинилися в ситуації підвищеного ризику через брак продовольства, буде направлено 16,8 млн доларів. Основні одержувачі коштів - Сомалі, Ефіопія, Судан.

Нарешті, 8,4 млн доларів підуть на допомогу сирійським біженцям, які знайшли укриття від громадянської війни в сусідньому Лівані. Ці кошти будуть виділені Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Нагадаємо, Велика Британія подвоїть кількість реактивних систем залпового вогню M270 MLRS, які надсилає в Україну. Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи Himars.

Зауважимо, що Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

Раніше повідомлялося, що Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні. Більшу частину коштів (2,3 млрд фунтів) планують залучити до фінансування оборонної підтримки України, а решту 700 млн фунтів отримають компанії, які планують долучитись до відновлення України після перемоги.