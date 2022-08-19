Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Велика Британія надасть фінансову допомогу для українських біженців

Альона Боженко
glavcom.ua
Велика Британія надасть фінансову допомогу для українських біженців
Британія виділить кошти для допомоги українцям
фото із відкритих джерел

Допомогу  отримають діти, літні люди та інваліди, які покинули свої будинки через війну

Уряд Британії направить 43,2 млн доларів на допомогу Україні, Сирії та країнам Східної Африки. Відповідна інформація розміщена на сайті британського уряду.

Як зазначається, 18,3 млн доларів з цієї суми піде на підтримку близько 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні. Серед тих, кому планується надати допомогу - діти, літні люди та інваліди, які покинули свої будинки через конфлікт.

На підтримку Східної Африки, де, за даними Лондона, 48 млн осіб опинилися в ситуації підвищеного ризику через брак продовольства, буде направлено 16,8 млн доларів. Основні одержувачі коштів - Сомалі, Ефіопія, Судан.

Нарешті, 8,4 млн доларів підуть на допомогу сирійським біженцям, які знайшли укриття від громадянської війни в сусідньому Лівані. Ці кошти будуть виділені Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Нагадаємо, Велика Британія подвоїть кількість реактивних систем залпового вогню M270 MLRS, які надсилає в Україну. Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи Himars.

Зауважимо, що Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

Раніше повідомлялося, що Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні. Більшу частину коштів (2,3 млрд фунтів) планують залучити до фінансування оборонної підтримки України, а решту 700 млн фунтів отримають компанії, які планують долучитись до відновлення України після перемоги. 

Читайте також: Британський аналітик: Єдиний шлях безпеки Європи – нейтралізація Росії
Теги: війна в Україні війна українці гроші Велика Британія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія заборонить імпорт російської нафти та вугілля
Велика Британія готує нові санкції проти Москви
21 липня, 13:11
Британія також забезпечить Україні контрбатарейні радіолокаційні системи та сотні безпілотників
Британія готує нові поставки озброєння Україні
21 липня, 14:40
Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту
Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту
1 серпня, 09:27

Економіка

Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України
Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України
Велика Британія надасть фінансову допомогу для українських біженців
Велика Британія надасть фінансову допомогу для українських біженців
США можуть надати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн, – ЗМІ
США можуть надати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн, – ЗМІ
Суд заарештував акції однієї з найбільших мереж АЗС
Суд заарештував акції однієї з найбільших мереж АЗС
США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці
США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці
Нацбанк відзвітував про обсяги емісії гривні під час війни
Нацбанк відзвітував про обсяги емісії гривні під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
83K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
68K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
59K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
51K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
43K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Вчора, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Вчора, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Вчора, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту