Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії (відео)

Експрем'єр активно підтримує Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон продовжує активно допомагати і підтримувати Україну у її боротьбі проти російських загарбників. Цього тижня він відвідав українських військових, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі.

«Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», – написав Борис Джонсон у Твіттер.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Раніше українські військові розпочали навчання у Великій Британії.

Як повідомлялося, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.