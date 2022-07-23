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  4. Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії (відео)
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    Політика

    Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії (відео)

    Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії (відео)
    фото скріншот відео

    Експрем'єр активно підтримує Україну

    Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон продовжує активно допомагати і підтримувати Україну у її боротьбі проти російських загарбників. Цього тижня він відвідав українських військових, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі.

    «Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», – написав Борис Джонсон у Твіттер.

    Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Раніше українські військові розпочали навчання у Великій Британії.

    Як повідомлялося, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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    Теги: росія окупанти війна військові Велика Британія навчання Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії (відео)