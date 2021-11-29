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    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)

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    Через снігопад та сильний вітер видимість обмежена до 40 метрів - Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)
    Через снігопад та сильний вітер видимість обмежена до 40 метрів
    фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Температура повітря у горах -3°С

    Сьогодні, 29 листопада, у Карпатах встановилася цілком зимова погода: гори засипає снігом. Так, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні через снігопад та сильний вітер видимість обмежена до 40 метрів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

    «Станом на 07:45 29 листопада на норі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. Вітер південно-східний 8-10 м/с.Температура повітря -3°С. падає сніг», – йдеться в повідомленні.

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    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)
    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)
    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)
    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)
    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)
    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)
    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)

    Згідно з даними snig.info, сніжить сьогодні й на Драгобраті.

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    Теги: Facebook Карпати (гори) снігопад повітря вітер
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    Карпати засипало снігом: видимість впала до 40 метрів (фото)