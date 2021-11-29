Тиждень почнеться із злив та негоди: прогноз на 29 листопада

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Понеділок принесе дощі, мокрий сніг та сильний вітер

Дощі 29 листопада накриють усю територію України. У більшості регіонів буде досить тепло, але в західних похолодає. Такі дані Укргідрометцентру.

Дощі в Україні очікують протягом усієї ночі та дня. Подекуди можливий і мокрий сніг. Також синоптики прогнозують сильний вітер – до 12 метрів на секунду.

Найтепліше буде на сході та на півдні України. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 градусів. Удень стовпчики термометра піднімуться до +11...+15 градусів.

У Криму буде ще тепліше – до +19 градусів. Дощі в регіонах будуть увесь день.

У центральних областях буде дещо прохолодніше – удень повітря розігріється до +10...+12 градусів. На півночі буде удень +8...+10 градусів.

Найхолодніше буде на заході України, зокрема на Львівщині та на Волині, де як вночі, так і вдень температура повітря становитиме +2...+4 градуси та можливий мокрий сніг.

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