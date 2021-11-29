  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Тиждень почнеться із злив та негоди: прогноз на 29 листопада

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні краще зайвий раз на вулицю не виходити - Тиждень почнеться із злив та негоди: прогноз на 29 листопада
    Сьогодні краще зайвий раз на вулицю не виходити
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Понеділок принесе дощі, мокрий сніг та сильний вітер

    Дощі 29 листопада накриють усю територію України. У більшості регіонів буде досить тепло, але в західних похолодає. Такі дані Укргідрометцентру.

    Дощі в Україні очікують протягом усієї ночі та дня. Подекуди можливий і мокрий сніг. Також синоптики прогнозують сильний вітер – до 12 метрів на секунду.

    Найтепліше буде на сході та на півдні України. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 градусів. Удень стовпчики термометра піднімуться до +11...+15 градусів.

    У Криму буде ще тепліше – до +19 градусів. Дощі в регіонах будуть увесь день.

    ukraine_60

    У центральних областях буде дещо прохолодніше – удень повітря розігріється до +10...+12 градусів. На півночі буде удень +8...+10 градусів.

    Найхолодніше буде на заході України, зокрема на Львівщині та на Волині, де як вночі, так і вдень температура повітря становитиме +2...+4 градуси та можливий мокрий сніг.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тиждень почнеться із злив та негоди: прогноз на 29 листопада