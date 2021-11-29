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    Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні

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    Українців попередили про сильні пориви вітру - Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні
    Українців попередили про сильні пориви вітру
    фото з відкритих джерел

    Сильний вітер та дощі очікуються у більшості областей України

    В Україні сьогодні, 29 листопада, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Наголошується, що у східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.

    Уночі у південних та східних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    На Київщині 29 листопада пориви вітру 15-20 м/с.

    Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС атмосферне явище надзвичайні ситуації рятувальники вітер дощ
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    Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні