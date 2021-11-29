Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні

Сильний вітер та дощі очікуються у більшості областей України

В Україні сьогодні, 29 листопада, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Наголошується, що у східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.

Уночі у південних та східних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

На Київщині 29 листопада пориви вітру 15-20 м/с.

Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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