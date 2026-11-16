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Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2026 року
Триває 1727-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 18 атак

За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Костянтинівському, де зафіксовано 18 штурмів

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Минулої доби російські війська завдали 94 авіаційних ударів, під час яких скинули 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7429 дронів-камікадзе та здійснили 2337 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 18 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони скупчення особового складу й техніки, а також один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2560 осіб. Українські захисники також знешкодили два танки, 23 бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1573 безпілотні літальні апарати, одну важку вогнеметну систему, 772 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 121 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили п'ять атак противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, а також у районах Зибиного та Охрімівки.

На Куп'янському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Надії, а також у напрямках Ставків та Лимана.

На Слов'янському напрямку

Російські війська здійснили чотири атаки в районах Ямполя та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районах Новодмитрівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Вільного, а також у напрямках Молочарки, Кіндратівки та Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили сім атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Білицького, Добропілля та Мирного, а також у напрямках Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Придорожнього та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Російські війська здійснили одну безуспішну штурмову дію в напрямку Павлівки.

На Придністровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1727-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна росія Україна фронт Генштаб

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