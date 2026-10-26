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Трамп готує Орбана на посаду генсека ООН: ЗМІ дізналися деталі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп готує Орбана на посаду генсека ООН: ЗМІ дізналися деталі
Трамп раніше відкрито виступав на боці угорського політика
фото: Білий дім

Орбан зацікавився ідеєю, але остаточного рішення не ухвалив

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як кандидата на посаду генерального секретаря ООН. За даними видання, американські посадовці вже обговорювали це з представниками Росії та Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Що пише WSJ

Американські чиновники розглядали різні варіанти кандидатури на пост наступного очільника ООН. У розмовах із представниками Китаю та Росії, за даними джерел видання, неодноразово згадували Орбана. Згодом у Вашингтоні вирішили запропонувати йому самому взяти участь у виборах. За словами джерел із трьох країн, США першими висунули цю ідею й заохочували Орбана балотуватися.

Колишній угорський прем'єр зацікавився пропозицією, але не ухвалив рішення. Він, за даними WSJ, не хоче оголошувати про висунення без упевненості у своїх шансах. Сам Орбан відмовився коментувати інформацію.

Хто може його підтримати

Один із представників Державного департаменту США назвав угорського політика бажаним кандидатом для руху MAGA, що підтримує Трампа. Серед причин він назвав позицію Орбана щодо масової імміграції та ліберальних неурядових організацій, а також щодо усталених центрів впливу в угорських судах і медіа. У разі згоди Орбана його можуть підтримати Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Раніше Трамп публічно підтримував його переобрання на виборах.

Чому позиція Москви та Пекіна важлива

За оцінкою американського чиновника, попередні розмови з Росією та Китаєм дають підстави вважати, що обидві держави можуть підтримати Орбана. Він припустив, що угорець здатен отримати до 10 голосів у Раді Безпеки. За словами американських та ще однієї країни чиновників, коли США, Росія і Китай хочуть одного в Раді Безпеки, вони зазвичай цього досягають.

Підтримка трьох держав не гарантує обрання. Велика Британія та Франція також мають право вето, а їхня позиція щодо Орбана невизначена. Видання припускає, що Лондон і Париж могли б не блокувати кандидата, якого підтримує більшість. Офіційних заяв про це немає.

Хто такий Орбан сьогодні

Орбан очолював уряд Угорщини з 2010 року, але програв парламентські вибори 12 квітня 2026 року. Опозиційна «Тиса» Петера Мадяра здобула 141 мандат зі 199, а Орбан визнав поразку. Критики його можливого призначення побоюються, що на посаді генсека він захищатиме інтереси Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів. Під час прем'єрства Орбан не підтримував санкцій проти Росії і блокував рішення ЄС щодо допомоги Україні.

Як обирають генсека ООН

Повноваження чинного генсека Антоніу Гутерріша завершуються 31 грудня 2026 року. Кандидат має отримати щонайменше дев'ять голосів у Раді Безпеки й не отримати вето від жодного з п'яти постійних членів. 30 липня Рада провела перше неофіційне голосування: за даними «Главкома», лідерами стали кандидатка Коста-Рики Ребека Грінспан (10 голосів), Каролін Родрігес-Біркетт із Гаяни (дев'ять) і Рафаель Гроссі з Аргентини (сім). Орбана серед кандидатів тоді не було.

Нагадаємо, у липні The New York Post писала, що Трамп має намір запропонувати на посаду генсека ООН президента ФІФА Джанні Інфантіно.

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Теги: росія Віктор Орбан вибори Антоніу Гутерріш Радбез ООН Лондон Китай

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