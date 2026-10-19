Зеленський заявив про затримки постачання Україні зброї зі США

Крім того, Зеленський повідомив про проблеми з використанням Starlink і Starshield на фронті

Президент доручив повторно обговорити з партнерами підтримку ППО та наголосив, що частина домовленостей досі не виконана

Президент Володимир Зеленський заявив про затримки постачання Україні окремих видів озброєння зі Сполучених Штатів. За його словами, попри досягнуті політичні домовленості, частину з них не реалізували на робочому рівні, а постачання деяких критично важливих засобів відтермінували в Міністерстві війни США. Про це глава держави повідомив за підсумками селектора щодо ситуації в областях після чергової хвилі російських атак, пише «Главком».

«Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах», – заявив Зеленський.

Президент доручив міністру оборони, міністру закордонних справ і команді Офісу президента активізувати контакти з партнерами, які можуть якнайшвидше надати підтримку українській протиповітряній обороні.

Зеленський повідомив, що ввечері має відбутися додаткова нарада за результатами переговорів, проведених протягом дня. Він наголосив, що очікує конкретних результатів.

Окремо президент повідомив про роботу над збільшенням виробництва турелей, які, за його словами, добре показали себе в боротьбі з російськими шахедами. Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних сил визначили додаткові виробничі можливості. Зеленський доручив прискорити організаційні, фінансові та виробничі процеси.

Варто нагадати, що міністр фінансів США Скотт Бессент назвав безвідповідальними звинувачення президента України Володимира Зеленського про те, що адміністрація Дональда Трампа розпорядилася знизити швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink для України.