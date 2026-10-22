Нардеп оцінив, чи врятують столицю від транспортного колапсу резервні переправи через Дніпро

У Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра

За словами Крейденка, мостами між двома берегами столиці щодоби користуються близько 600 тис. автомобілів

У Києві можуть з’явитися щонайменше дві резервні переправи через Дніпро. Водночас забезпечити ними повноцінну заміну чинних мостів буде складно через значне транспортне навантаження. Про це у коментарі «Фокусу» заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає «Главком».

За словами Крейденка, мостами між двома берегами столиці щодоби користуються близько 600 тис. автомобілів. Забезпечити аналогічний транспортний потік двома тимчасовими переправами буде складно.

«Повністю замінити існуючі мости дві тимчасові переправи, звичайно, не зможуть. Завдання резервної інфраструктури – забезпечити максимально можливу частину цього потоку. Орієнтир, який визначено для резервних переправ, – щонайменше 50% пропускної спроможності існуючих мостів. Але це ціль, а не вже підтверджена технічна характеристика нових споруд. Конкретна пропускна спроможність залежатиме від кількості смуг, конструкції переправ і організації руху. У разі надзвичайної ситуації пріоритет потрібно надавати громадському транспорту, екстреним службам та перевезенню критично важливих вантажів», – пояснив нардеп.

За інформацією Крейденка, американські та західноєвропейські партнери вже сприяють Україні в отриманні необхідних конструкцій у межах міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, у Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Паралельно розглядають більш масштабний варіант – будівництво тунелю під Дніпром.

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко зауважив, що попри сучасні технології, будівництво резервних переправ потребуватиме часу.

До того ж Крейденко зауважив, що якщо російські удари пошкодять кілька мостів у Києві, лівий берег може зіткнутися з перебоями в постачанні продуктів, медикаментів і пального, а також ускладненнями в роботі екстрених служб. Щоб уникнути критичних проблем, столиця має підготувати план автономного забезпечення обох берегів на випадок тривалого порушення транспортного сполучення.

До слова, протягом останніх днів ворожі війська неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами.