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Російські компанії володіють майже 1,3 тис. торговельними марками в Україні попри війну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російські компанії володіють майже 1,3 тис. торговельними марками в Україні попри війну
Cеред російських власників є компанії, пов’язані із санкціями
фото: thestar.com.my, pixabay

Ще понад 300 торговельних марок мають серед співвласників громадян або компанії з Білорусі

В Україні станом на 1 жовтня 2026 року залишалися чинними 1299 торговельних марок, власниками яких є російські компанії та громадяни. Ще 312 марок мають серед співвласників громадян або компанії з Білорусі. Про це йдеться в дослідженні YouControl, присвяченому власникам торговельних марок в Україні, повідомляє «Главком».

Аналітики звернули увагу, що серед російських власників є компанії, пов’язані із санкціями. Зокрема, підсанкційному «Єврохіму» належать п’ять торговельних марок, а «Атомному енергопромисловому комплексу» – шість.

Дослідження охоплює не лише українських та іноземних власників торговельних марок, а й корпоративні зв’язки між ними. Зокрема, YouControl виявив 163 українські компанії – власники торговельних марок, які мають санкційні зв’язки. Йдеться про випадки, коли під санкціями перебувають самі компанії або пов’язані з ними акціонери, учасники, бенефіціари чи керівники.

Загалом українським власникам належать 78% чинних торговельних марок – 182 778. Серед іноземних власників найбільше марок зареєстровано за компаніями та громадянами зі США – 13 155. Далі йдуть Кіпр із 4515 торговельними марками, Швейцарія – із 4090 та Велика Британія – із 3254.

Аналітики пояснюють помітну присутність Кіпру, зокрема, використанням іноземних холдингових компаній. За ними кінцевими бенефіціарами можуть залишатися громадяни України.

Окремо дослідження показало, що 4774 компанії – власники торговельних марок пов’язані з 2030 корпоративними групами. Серед них найбільше компаній входять до груп СКМ – 64, «Приват» – 60, Dragon Capital – 34, «Істван» і Group DF – по 30.

Дані дослідження свідчать про те, що реєстрація торговельної марки в Україні не обов’язково означає, що її власник є українською компанією або не має зв’язків із Росією чи підсанкційними особами.

Варто нагадати, що через посилення російських ракетних ударів по логістичній інфраструктурі загальний обсяг складських площ у Київській області скоротився на 34%. Втрати не змогло перекрити навіть введення в експлуатацію 150 тис. кв. м нових об’єктів у першому півріччі.

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Теги: бізнес росія Україна війна економіка

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