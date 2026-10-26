Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі – FT

У липні–вересні під удари потрапили близько 387 суден

Страхування воєнних ризиків для кораблів може сягати 15% їхньої вартості, а загострення ситуації загрожує українському аграрному експорту

У 2026 році Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі за кількістю загиблих моряків торговельного флоту. Щонайменше 40 членів екіпажів загинули, а понад 570 суден потрапили під удари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Атаки на судна почастішали вп'ятеро

За даними компанії Ambrey, яка спеціалізується на морській безпеці та оцінюванні ризиків, у липні–вересні в Чорному морі під удари потрапили близько 387 суден. Це більш ніж уп'ятеро перевищує показник попереднього кварталу. У середньому атаки відбувалися понад чотири рази на добу.

За оцінкою Ambrey, приблизно 90% ударів по судноплавству за останні 45 днів припало на Росію. Кількість загиблих моряків торговельного флоту в Чорному морі сягнула щонайменше 40. Для порівняння, в Ормузькій протоці підтверджено 24 загиблих. Дані щодо втрат у Перській затоці та прилеглих водах публікує Міжнародна морська організація.

мапа: Grain Central

Загострення морського протистояння почалося влітку. Україна активізувала кампанію проти російського судноплавства, намагаючись перервати постачання дизельного пального до окупованого Криму. Під українські удари потрапляли також російські судна, які перевозять зерно.

Росія зі свого боку посилила атаки на кораблі, що прямують до українських портів. За даними Financial Times, російські удари тривали й після того, як інтенсивність українських атак знизилася.

Небезпека поширилася за межі маршрутів до українських портів. Атаки зачепили судна поблизу узбережжя Румунії та Болгарії, що посилює ризики для міжнародного судноплавства в усьому Чорноморському регіоні.

Страхування дорожчає, судновласники ризикують

Збільшення кількості атак безпосередньо впливає на вартість морських перевезень. За оцінками, страхування воєнних ризиків для суден у Чорному морі може коштувати до 15% їхньої вартості. Це майже вдвічі більше, ніж у Перській затоці.

Щоб скоротити витрати, судновласники відправляють у небезпечні води старіші кораблі. Деяким із них може бути до 50 років. Використання застарілого флоту в зоні бойових ризиків посилює занепокоєння щодо безпеки екіпажів і надійності перевезень.

Під загрозою опиняється не лише робота окремих компаній. Чорноморські порти мають ключове значення для експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Скорочення кількості рейсів і зростання страхових витрат ускладнюють доставлення вантажів на міжнародні ринки.

Українські аграрії ризикують залишитися без грошей на посівну

У серпні морський експорт української сільськогосподарської продукції скоротився до 1,4 млн тонн. За наведеними у матеріалі Financial Times оцінками, це приблизно на 75% нижче за довоєнний рівень.

Голова агрохолдингу Kernel Андрій Веревський попередив про ризики для малих і середніх господарств. Якщо порти залишатимуться заблокованими, а значна частина доходів виробників ітиме на оплату перевезень, аграріям може забракнути коштів для підготовки до весняної посівної кампанії.

Проблема виходить за межі окремих підприємств. Українські виробники залежать від можливості вивозити врожай на зовнішні ринки, а морські маршрути дають змогу перевозити значні обсяги продукції. Подорожчання страхування, скорочення кількості рейсів і загроза нових ударів створюють додатковий фінансовий тиск на аграрний сектор.

Нагадаємо, у липні голова Асоціації портів України Дмитро Барінов пояснив «Главкому», чому сухопутні маршрути не здатні повністю замінити морські перевезення. За його словами, одне велике судно може перевозити вантаж, для якого знадобляться тисячі вантажівок. Тому навіть розширення альтернативних шляхів не усуває залежності українського експорту від роботи морських портів. Докладніше – в інтерв'ю про можливості українського морського експорту.