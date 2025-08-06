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Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року
Нині триває 1260-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру

За минулу добу відбулося 143 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

Нагадаємо, триває 1260-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна Генштаб ЗСУ

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