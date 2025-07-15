Мита не стягуватимуться за встановлення фактів родинних відносин, визнання батьківства та прийняття спадщини

Росія звільняє від судових зборів сім'ї окупантів, які загинули, вбиваючи українців

Російська Держдума ухвалила пакет законів, серед яких звільнила російських військовослужбовців та їхні родини від сплати державного мита за низку судових процесів. Такий крок назвали підтримкою учасників так званого сво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Серед ухвалених законодавчих змін особливо виділяється пункт про скасування держмита для учасників так званої спеціальної військової операції та членів їхніх родин. Це стосується судових зборів, які стягуються при розгляді справ у Верховному суді, судах загальної юрисдикції та мирових суддів.

Скасовано судовий збір також за розгляд справ про «визнання громадянина безвісти зниклим або померлим».

Окрім цього, мита не стягуватимуться за встановлення фактів родинних відносин, визнання батьківства та прийняття спадщини. Це також прямо пов'язано з великими втратами, які несе російська армія. Замість відмови від військових злочинів, Кремль спрощує юридичні процедури для сімей окупантів, які стали «вантажем 200» або пропали безвісти, виконуючи злочинні накази.

Нагадаємо, на Росію чекає швидкий економічний провал. Такий прогноз зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський у соцмережі X, повідомляє «Главком».

За його словами, Росія під керівництвом Володимира Путіна скочується дедалі глибше до прірви.

«Росія за Путіна котиться у прірву. Не лише через санкції, а й через його власну жадібність. Третина федерального бюджету йде на фінансування війни, а цього року Кремль збільшив військові витрати ще на 8,6 мільярда євро. Путін веде країну до економічної руйнації лише для того, щоб зберегти свою владу»,– зазначив Ян Липавський.