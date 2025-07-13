Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України

Лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї

Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну» підтримку Росії у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Офіційне північнокорейське телеграфне агентство ЦТАК поширило своє комюніке про зустріч лідера країни Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Зокрема, у ньому йдеться, що Кім підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України.

Кім сказав Лаврову, що кроки, «вжиті союзниками у відповідь на радикально змінену глобальну геополітику, значною мірою сприятимуть забезпеченню миру та безпеки в усьому світі».

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило власну версію змісту переговорів, у якій містилася цитата Лаврова: «Наші корейські друзі підтвердили свою тверду підтримку всіх цілей спеціальної військової операції».

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який напередодні, 11 липня, прибув до Північної Кореї в рамках офіційного візиту, натякнув на можливу участь військ цієї країни у подальших бойових діях у війні проти України.

Наприкінці червня Національна розвідувальна служба Південної Кореї припустила, що Пхеньян може надіслати додаткові війська для підтримки російського наступу в Україні вже у липні чи серпні.

Для цього КНДР проводить набір нового контингенту. Він доповнить підрозділи з 11 тисяч військових, які раніше були надіслані для витіснення ЗСУ з Курської області.

Нагадаємо, станом на кінець червня 2025 року втрати у підрозділах РФ, які укомплектовані північнокорейськими військовослужбовцями, складають 4,5 тис. осіб. Українська розвідка уточнила, що йдеться про вбитих та поранених солдатів КНДР.

У квітні 2025 року Північна Корея вперше визнала, що відправляла до Росії свої війська, щоб допомогти відбити території Курської області, які захопили українські сили. Поява військових КНДР на території Курщини відбулася, відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на запит «Главкома» зазначив, що у збройних силах РФ проходять службу представники 106 країн світу.

Також на початок травня 2025 року у спеціальних таборах для утримання військовополонених в Україні перебувало 81 громадянин із 26 іноземних держав. Вони проходили військову службу за наймом в армії РФ.