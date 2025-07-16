Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо 23-річного Ігоря Пашка

Ігор Пашко займався боксом,присвячував цьому виду спорту весь свій час, брав участь у змаганнях

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Пашко став на захист Батьківщини від окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Пашка.

7 листопада 2023 року на Запорізькому напрямку загинув захисник України Ігор Пашко. Йому назавжди 23 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Ігор Пашко народився 28 березня 2000 року у Львові. Навчався у середній школі в Італії. Згодом здобув освіту механіка у ліцеї міста Реццато в Італії.

Зі слів рідних, інтенсивно займався боксом – присвячував цьому виду спорту весь свій час, брав участь у змаганнях і передавав досвід, тренуючи дітей. Був щирим, світлим, добрим і веселим, вирізнявся уважністю та великою ввічливістю у ставленні до людей.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини від окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Запорізькому напрямку у лавах 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона Калина» Національної гвардії України.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Ігор Пашко став на захист Батьківщини від окупантів фото: Львівська міська рада

Поховали захисників 2 липня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Ігоря Пашка залишилися мати, батько, дві бабусі та дідо.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.