Голова ради резервістів Сухопутних військ пояснив, чому США та ЄС бояться поразки Росії у війні

США і європейські країни розуміють, що у випадку розвалу Росії можуть виникнути територіальні спори

Після поразки у Росії можуть початися руйнівні процеси, які загрожуватимуть сусідам

У випадку програшу Росії у війні на її території виникнуть дестабілізаційні процеси, які загрожуватимуть сусідам. Окрім того, в умовах послабленої центральної влади послабиться контроль за ядерний арсеналом. Як інформує «Главком», про це в коментарі «Українському радіо» сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він нагадав, що Європа, США, Китай та ще 15 країн мають кордони із РФ. Жодна з них, за його словами, не хотіла б мати хаотичні процеси поруч зі своїм кордонами.

«Кожна з них розуміє, що у випадку програшу Росії, дестабілізації в її межах, утворення нових анклавів всередині за територіальним, національним чи релігійним принципом точно відбудеться. Буде поділ у межах самої країни і, найімовірніше, ряд анклавів вирішить висунути якісь територіальні претензії до сусідів», – сказав він.

Також він згадав про ядерну зброю, наявність якої декларує Росія. Він додав, що по публічним данім РФ має в наявності близько 5000 ядерних боєголовок.

«Звісно, лише у фільмах показують, що ракету можна взяти в кишеню або вивезти в машині, але загрози все одно можуть бути. Хаотизації може бути дуже серйозна загроза і ризики можуть бути. Тоді навіть не буде в кого спитати за якийсь пуск ракет», – наголосив Тимочко.

На його думку, США і європейські країни розуміють, що у випадку розвалу Росії можуть виникнути територіальні спори. Точок для виникнення більше, ніж достатньо.

«Обовʼязково хтось із сусідів цих 18-ти країн, які мають кордони з Росією, може висунути свої територіальні претензії до РФ. Росія по суті у всіх країн, включно з Китаєм, європейськими країнами, вкрала якусь частину їхніх земель. Й коли Росія буде ослаблена, точно хтось захоче їх повернути ще й з відсотком», – сказав він.

Крім того, Тимочко нагадав напівзабутий факт, що Росія донедавна була таким самим популярним офшором, як і Кіпр. Він уточнив, що гроші, які легалізовувалися в Росії, потім осідали в європейських банках. Тому, на його думку, зараз така кількість грошей і заарештована по іноземних банках.

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