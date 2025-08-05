Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Чи справді продаж зброї врятує Україну?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Виробляти зброю чи продавати її?
фото з відкритих джерел

Продавати, щоб виробляти? І навпаки

Днями мав вельми показову дискусію з депутаткою зі «Слуги народу». Яка переймається оборонною промисловістю, постійно контактує з нашими зарубіжними партнерами з безпекових питань і все таке – конференції, форуми, презентації.

Політикиня ошелешила мене заявою, що Україна гарантовано програє війну. Якщо не почне негайно – тут увага! – продавати за кордон надлишки нашої зброї, зокрема, дронів і РЕБу, які найкращі у світі і яких в нас вже до біса. І це був не жарт і не сарказм. Бо коли я запропонував, що наші дрони краще продавати разом з нашими операторами, які теж непогані, то депутатка зовсім не посміхалася.

Але про все по черзі.

Почалося з обговорення заяви Ю. Сака, радника Міноборони, що Україна за останні три роки збільшила виробництво зброї у 35 разів. На це я відреагував, що коли не зазначено, від чого у 35 разів більше, то це звичайна демагогія. Бо майже від нуля можна збільшувати дуже швидко хоч у сотні разів.

Тоді депутатка пояснила, що мова про гроші. Якщо на початку вторгнення наша оборонна промисловість виробляла зброї на 1 млрд грн, то зараз, з підключенням до оборонної справи бізнесу, виникла можливість виробляти на 35 млрд.

Тут відразу виникає питання, чи не відбувається це зростання значною мірою за рахунок завищення ціни на зброю, що виробляється, але то дрібниці. Бо за твердженням депутатки, спроможність є на 35 млрд, а передбачених бюджетом грошей у держави лише 6 млрд (тобто, з демагогією у радника Міноборони все гаразд). І оскільки грошей не вистачає, то треба їх заробляти – за рахунок продажу надлишків зброї. А інакше Україні гаплик...

На питання, чому бійці ЗСУ постійно звертаються за допомогою, а волонтери і досі збирають донати на ті самі РЕБи, дрони та інше, чого у нас, виявляється, надлишок, відповіді я не отримав. І, мабуть, тому не витримав і повів себе непристойно, на що політикиня мені відразу вказала. А саме – запропонував менше красти, тоді і гроші з’являться. А так ті з влади, хто зараз збагачуються на закупівлі зброї, почнуть збагачуватися ще й на її продажу.

На цьому час дискусії вичерпався. До речі, депутатка на мене не образилася, хоча й залишилася при своєму. І ось думаю, а може я таки відстав від життя і не бачу дійсно рятівних намірів влади?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міноборони гроші дрон безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні
Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
Вчора, 18:58
З початком повномасштабної війни компанія Bell Helicopter активізувала зусилля щодо просування своєї техніки для потреб ЗСУ
Американська компанія планує розгорнути виробництво гелікоптерів в Україні
27 липня, 23:49
Президент затвердив 14 осіб на переговори з РФ
Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації
23 липня, 09:56
У Кривому Розі внаслідок атаки частково зруйновано один приватний будинок
Атака на Кривий Ріг: пошкоджені будинки та підприємства
23 липня, 08:52
Обидва засновники компанії є громадянами Росії з дозволами на проживання в Литві
Литовська компанія-посередник перевела «15 танків» російським IT-фахівцям
22 липня, 12:08
Ексголові МСЕК Хмельниччини оголосили нову підозру
Справа Крупи. Адвокати назвали розмір застави, яка є підйомною для ексголови МСЕК
14 липня, 21:00
Стати нардепом Василю Вірастюку запропонував Володимир Зеленський
«Мені б хотілося з ним випити». Вірастюк розповів, в яких стосунках із Зеленським
14 липня, 11:07
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
9 липня, 21:45
Збройні Сили РБ – це близько 55 тисяч особового складу
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення?
2 серпня, 15:20

Олександр Кочетков

Чи справді продаж зброї врятує Україну?
Чи справді продаж зброї врятує Україну?
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця
Наслідки скорочення строку ультиматуму Трампа
Наслідки скорочення строку ультиматуму Трампа
Війна – єдиний порятунок Путіна від розпаду Росії
Війна – єдиний порятунок Путіна від розпаду Росії
Чим збивати «шахедні зграї», якщо кулемети вже безсилі?
Чим збивати «шахедні зграї», якщо кулемети вже безсилі?
Захід нарешті почав діяти – дрони стали на конвеєр
Захід нарешті почав діяти – дрони стали на конвеєр

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3255
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
2954
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2816
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2225
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua