Керченський міст зайвий: розвідка опублікувала інтригуюче відео

Всі деталі спецоперацій розвідка розкриває після виконаного завдання

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео Керченського мосту і підписала його інтригуючим текстом. Відповідне відео опубліковане в Telegram.

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«Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде…», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти заявляли про нібито знищення безпілотних катерів біля берегів Криму. А нещодавно рашисти повідомляли про атаку українських «Нептунів» на Крим.

10 листопада у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресорка Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

До слова, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.