Представник ГУР розповів про рейди в Крим і тиск на окупантів

Боєць із позивним Лютий розповів про місії на півострові, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року

Серія рейдів українських спецпризначенців в тимчасово окупований Крим націлена на те, щоб чинити психологічний тиск на російських загарбників та підвищити рівень підготовки наших воїнів до майбутнього звільнення півострова. Про це заявив розвідник спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони України із позивним Лютий в інтерв’ю японському виданню Аt-s.

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29-річний Лютий розповів журналістам про місії у Криму, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року і в яких він безпосередньо брав участь.

На невеликому катері Лютий разом із побратимами прикривав ударну групу десанту. Перебуваючи на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК Stinger воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

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Також розвідник розповів про бойові зіткнення з ворогом під час серпневої спецоперації і про свою участь у звільненні «вишок Бойка».

«Під час серпневої операції в Криму підняли державний прапор. За даними Генерального управління розвідки, у жовтневій операції брали участь близько 30 осіб, вона тривала кілька годин та призвела до втрат з обох сторін. «Алтан» налічує близько 1000 осіб і здійснює диверсійну діяльність у різних місцях. Лютий також брав участь в операціях на нафтовому буровому об’єкті біля узбережжя Криму, який Росія використовувала як базу зв’язку та який був відвойований Україною у вересні», – йдеться в інтерв’ю.

Зазначається, що ГУР контролює кілька спецназів. Метою серії операцій було покращити підготовку військ до повернення Криму, а також продемонструвати можливості раптового нападу для психологічного тиску на Росію. За словами Лютого, операції спецназу проти Криму продовжуватимуться.

Нагадаємо, що вчора російські терористи заявили, що Україна намагалася атакувати окупантів у Криму протикорабельними ракетами «Нептун».

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Перед цим лунали вибухи у Севастополі. Місцеві жителі писали, що від гучних звуків у будинках «тремтіли вікна».