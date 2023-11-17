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Окупанти заявили про атаку українських «Нептунів» на Крим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заявили про атаку українських «Нептунів» на Крим
Ракета «Нептун» призначена для знищення кораблів
фото ілюстративне

Окупанти часто брешуть про успішне збиття українських ракет

Російські терористи заявили, що Україна намагалася атакувати окупантів у Криму протикорабельними ракетами «Нептун». Про це повідомило міноборони РФ.

Проте ракети нібито було збито російською ППО.

Окупанти заявили про атаку українських «Нептунів» на Крим фото 1

Зазначимо, що окупанти часто брешуть про успішне збиття українських ракет.

Р-360 «Нептун» – українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч» у 2010-2020 роках. В 2023 році створено варіант «поверхня – поверхня».

Вона призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети – до 280 км. Має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.

Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування.

Нагадаємо, що близько 10:00 після вибухів у Севастополі почав підніматися дим. Місцеві жителі писали, що від гучних звуків у будинках «тремтіли вікна».

Вночі партизанський рух «Атеш» успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму.

До слова, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: Крим окупанти ЗСУ ракета

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