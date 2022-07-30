Керівники чотирьох громад на Запоріжжі не платили зарплату проукраїнським учителям

У Мелітопольському районі учителі, які не перейшли на бік ворога, не отримували зарплату

Очільник військової адміністрації Мелітопольського району перекрив для колаборантів доступ до рахунків

Голови чотирьох сільрад Мелітопольського району пішли на співпрацю із окупантами і почали принижувати працівників бюджетної сфери, які продовжують підтримувати Україну. Про це повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

Цими керівниками є:

Валентин Бутенко (Новенська сільрада);

Крістіна Левадна (Костянтинівська сільрада);

Павло Нетребко (Семенівська сільрада);

Юрій Радьков (Мирненська сільрада).

Колаборанти, маючи доступ до бюджетних коштів, почали виплачувати зарплату тільки тим учителям, які погодилися працювати на вимогу окупаційної влади. Проукраїнськи ж налаштовані освітяни у цих громадах залишилися без грошей.

Очільник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков закрив для чотирьох зрадників доступ до рахунків, з яких проводилася виплата заробітної плати. Крім того, Судаков подав клопотання до керівника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха з проханням сформувати у відповідних сільрадах військові адміністрації та призначити керівників.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив: «Як тільки будуть оголошені в чотирьох громадах нові керівники, бюджетні рахунки розблокуються і усі отримають зарплати з урахуванням боргу, що накопичився».

Нагадаємо, за словами Федорова, окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу.

А днями на трасі під Мелітополем рашисти КАМАЗом переїхали легковик із українською родиною.