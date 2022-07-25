Окупанти КАМАЗом переїхали легковик із українською родиною

Трагедія сталася на трасі між Мелітополем та Бердянськом

Загинули двох дорослих і дитина

Військова вантажівка росіян 25 липня переїхала легковик із дитиною на Запоріжжі. Ніхто не вижив. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Ця дикість сталася на трасі між Мелітополем та Бердянськом. Двоє дорослих та дитина загинули на місці… Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюся, застануть пекло при житті від наших військових», – коментує мер Мелітополя.

Як повідомлялося, наприкінці травня у Мелітополі окупанти переїхали цивільне авто з жінкою.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупанти блокують виїзд на Запоріжжі: люди вмирають у черзі.

Також в окупованому Бердянську пролунав вибух (відео).

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