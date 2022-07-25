Росіяни взялися відновлювати аеродром в окупованому Мелітополі – розвідка

Розвідка оприлюднила дані про дії росіян в окупованому Мелітополі

Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України.

«Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону «Моноліт Плюс», – повідомили у розвідці.

Водночас, як зазначають у повідомленні, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей.

Також повідомляється, що окупанти планують використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Розвідка також зафіксувала в тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника. В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом «агро-фрегат». Вагони завантажуються зерновими культурами. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ.

Головне управління розвідки також оприлюднило дані, що будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовується для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч з 23 на 24 липня, близько 1:00, біля Мелітополя сталося кілька гучних вибухів. Вибухи сталися в районі залізничної станції Новобогданівка, що на північ від Мелітополя. Біля Новобогданівки була пошкоджена залізнична колія. Зазначимо, що підрив залізниці могли влаштувати українські військові для того, аби окупанти не змогли постачати техніку і зброю залізницею в район тимчасово захопленої Василівки.

Також повідомлялося, окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі.

Додамо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.