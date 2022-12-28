Харків під прицілом «Шахедів»: у місті лунають вибухи
Окупанти продовжують атакувати мирні українські міста
У Харкові пролунало декілька вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти завдали удару по місту за допомогою «Шахеда».
«Під прицілом один із об'єктів інфраструктури», – додав він.
Відзначимо, що на Харківщині оголошена повітряна тривога.
При цьому в мережі розповсюджують відео з характерним звуком, який видають іранські дрони-камікадзе.
Нагадаємо, ввечері в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів іранськими «дронами-камікадзе».
Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.
Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.
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