Харків під прицілом «Шахедів»: у місті лунають вибухи

Під прицілом один із об'єктів інфраструктури Харкова

Окупанти продовжують атакувати мирні українські міста

У Харкові пролунало декілька вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти завдали удару по місту за допомогою «Шахеда».

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«Під прицілом один із об'єктів інфраструктури», – додав він.

Відзначимо, що на Харківщині оголошена повітряна тривога.

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При цьому в мережі розповсюджують відео з характерним звуком, який видають іранські дрони-камікадзе.

Нагадаємо, ввечері в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів іранськими «дронами-камікадзе».

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

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Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.