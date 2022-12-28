Обстріл Херсона та атака на Сумщину: яка ситуація в регіонах

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах Площанки і Червонопопівки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Сумщина

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали три громади. Середино-Будська громада: противник застосував стрілецьку зброю на прикордонні. По Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, 10 прильотів. Есманьська громада: росіяни обстріляли прикордоння з артилерії, три прильоти. Один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укриття.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Степногірськ, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Мала Токмачка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Харківщина

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок. Минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе. Вогневого ураження також зазнали Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у середньому стані тяжкості.

Дніпропетровщина

Росіяни вісім разів за ніч ударили з «Градів» та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді понівечені з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівка, чотири газогони та дві лінії електропередач. У інших двох громадах наслідки атаки ще уточнюються.

Луганщина

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах Площанки і Червонопопівки. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки і Коломийчихи. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Впродовж ночі відбувались обстріли околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована. В районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка проходили штурмові дії з боку ров. В районі с.Північне, Південне, Шуми, Дружба, Магдалинівка, Диліївка та м.Залізне ситуація без змін. Вночі – обстріл Сіверська, пошкоджено приватний будинок. На ранок – активізація бойових дій в районі Авдіївки. Щодо загиблих та поранених інформація уточнюється. Протягом доби – постійні обстріли Бахмута і Мар'їнки.

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За добу на Донеччині троє поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ знову від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки та міста Херсона. У Херсонській області троє мирних жителів поранено. Вчора росіяни обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. Цього дня у відділенні народилося дві дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває п'ять жінок після пологів. Без постраждалих.

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину, відновлюється мобільний зв’язок, здійснюються знешкодження вибухонебезпечних предметів, область отримує гуманітарну допомогу, на Херсонщині працюють представники міжнародної організації «Лікарі без кордонів».

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.