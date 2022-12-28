Вечірня атака «Шахедів»: у Дніпрі лунають вибухи (фото, відео)
Окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста
Ввечері 28 грудня у місті Дніпрі було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.
Місцева влада про вибухи наразі не повідомляла. В місті наразі триває повітряна тривога.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, на території області зафіксували іранські безпілотники. Попередньо, вибухи пов'язані з роботою української ППО.
Так виглядають спалахи над небом Дніпра.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі в Україну російські окупанти відправили іранські дрони «Шахеди».
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