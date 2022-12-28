Вечірня атака «Шахедів»: у Дніпрі лунають вибухи (фото, відео)

Окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста

Ввечері 28 грудня у місті Дніпрі було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.

Місцева влада про вибухи наразі не повідомляла. В місті наразі триває повітряна тривога.

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За інформацією місцевих Telegram-каналів, на території області зафіксували іранські безпілотники. Попередньо, вибухи пов'язані з роботою української ППО.

Так виглядають спалахи над небом Дніпра.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі в Україну російські окупанти відправили іранські дрони «Шахеди».

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