Атака дронів: Скільки «Шахедів» вдалось збити і які міста під загрозою обстрілів

Під загрозою обстрілів опинилися ряд українських областей

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що багато іранських дронів Shahed-136 ввечері, 28 грудня, вдалось збити, проте частина полетіла у бік Умані. Під загрозою також і Одеса. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

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«Скрізь є багато збиттів. 7 хв тому пролетіло два «мопеди» повз Первомайська у бік Умані. На радарі видно не було. І Одеса також під загрозою», – написав Кім.

Нагадаємо, ввечері в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів іранськими «дронами-камікадзе».

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Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.

Актуальна карта тривог:

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