Україна домовилися з Францією про продовження поставок ППО

Резніков: «Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба»

Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні. Про це повідомив міністр Резнікова у Twitter.

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«Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба», – написав український міністр за підсумками переговорів.

Раніше повідомллося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони обговорили подальші кроки з посилення обороноспроможності України за підтримки Франції.

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Нагадаємо, 28 грудня, до України з робочим візитом приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Також відомо, що Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну, щоб віддати шану полеглим у боях українським воїнам.