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Херсон зазнав масованого удару РФ: ворог влучив у склад піротехніки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Херсон зазнав масованого удару РФ: ворог влучив у склад піротехніки (фото)
Через обстріл вночі горів «Епіцентр» у Херсоні
фото: Суспільне

Виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів

Сьогодні вночі 3 лютого росіяни хаотично обстрілював Херсон, влучили, зокрема, у склад піротехніки у торговельному центрі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював всі квартали. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами» – йдеться у повідомленні.

Зокрема, виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками. «Ліквідація триває», - додали в рятувальній службі.

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За даними «Суспільного», через обстріл вночі горів «Епіцентр» у Херсоні. Вигоріла більш ніж половина будівлі.

Як повідомлялося, у ніч на 3 лютого російські окупанти масовано обстріляли Херсон. Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у місті та пожежі. Над Херсоном після займань піднявся густий дим

Триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Теги: росіяни Бахмут ворог Херсон рятувальники Миколаїв обстріл державна служба пожежа

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