У Херсоні лишилися 20% містян

100 тисяч людей виїхало під час окупації й після початку обстрілів виїхала решта

У Херсоні нині мешкає 60 тис. людей, тоді як до повномасштабного російського вторгнення населення обласного центру складало понад 300 тис. осіб. Про це, посилаючись на пресофіцера Херсону Дмитра Плетенчука, повідомляє Медіацентр Україна.

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«В Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей, це 20% від населення міста до повномасштабного вторгнення. 100 тисяч людей виїхало під час окупації й після початку обстрілів виїхала решта. Переважно це соціально незахищені верстви населення, які не можуть дозволити себе евакуацію, чи дуже патріотичні люди, які не хочуть виїжджати. Вони кажуть – ми жили під окупацією, чим нас можуть злякати ці обстріли», – зазначив Дмитро Плетенчук.

Він наголосив на тому, що зараз безпечних локацій в Херсоні немає. Тож влада міста закликає людей евакуюватися.

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«Як і з першого дня, ми закликаємо людей евакуюватися. Але зараз ми не бачимо великого потоку людей що виїжджають з Херсону. І в саме місто люди теж не повертаються. Мабуть, правильно, тому що ситуація небезпечна», – акцентував Дмитро Плетенчук.

Попри постійні обстріли, як зазначив офіцер, не можна сказати, що в Херсоні «гуманітарна катастрофа».

«Ситуація не критична – є вода, є теплопостачання, є тепло. Сказати, що гуманітарна катастрофа, не можна. Магазини та аптеки працюють, працюють пункти видачі гуманітарної допомоги. Таких локацій близько 18. Місто функціонує в штатному режимі», – зазначив пресофіцер Херсону .



Нагадаємо, що російська армія активно атакує з повітря місто Херсон після того, як у листопаді минулого року воно було звільнено від окупантів. З 20 листопада зафіксовано 1739 прильотів, від російських ударів загинуло 74 мешканця міста.