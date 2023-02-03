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Вибухи й пожежі: вночі окупанти масовано обстріляли Херсон (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи й пожежі: вночі окупанти масовано обстріляли Херсон (відео)
У результаті обстрілів у Херсоні виникли пожежі
фото із соцмережі

У результаті обстрілу Херсона є прильоти у житлові будинки

У ніч на 3 лютого російські окупанти масовано обстріляли Херсон. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!» – написав він у Telegram.

Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у місті та пожежі. Над Херсоном після займань піднявся густий дим.

У результаті обстрілу є прильоти у житлові будинки.

За свідченням місцевого журналіста Костянтина Риженка, у місті вночі точилась потужна контрбатарейна боротьба.

Як повідомлялося, у Херсоні нині мешкає 60 тис. людей, тоді як до повномасштабного російського вторгнення населення  обласного центру складало понад 300 тис. осіб.

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Теги: вибух росія окупанти війна Херсон

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