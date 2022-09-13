Херсонщина: рашисти масово вивозять крадені меблі та техніку

На трасі Старобільськ – Луганськ помічено 300 цивільних автомобілів, завантажених награбованим майном

Російські загарбники продовжують мародерство на окупованих територіях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, помічено близько 300 цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом – рашисти.

Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі.

Раніше повідомлялося, що окупанти вантажівками вивозять награбоване майно із Херсона до Криму.

Нагадаємо, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.