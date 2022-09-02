Окупанти вантажівками вивозять награбоване майно із Херсона до Криму

Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі «Загублений світ», покинула Херсон

Частина російських загарбників, які дислокувалися в тимчасово окупованому Херсоні втекли з міста разом із награбованим майном. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі «Загублений світ», покинула Херсон і вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно у п'яти тентованих вантажівках», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти більше не можуть підтягувати резерви до Херсонщини.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.